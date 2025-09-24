Οριστικό: Κανονικά στο ΟΑΚΑ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πήρε έγκριση για την διεξαγωγή των ευρωπαϊκών του αγώνων στο ΟΑΚΑ, στο οποίο θα γίνονται πάντως παράλληλα και εργασίες.

Όπως γνωστοποίησε σήμερα η «πράσινη» ΠΑΕ, το «Τριφύλλι» έλαβε την έγκριση της UEFA και έτσι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει κανονικά το ΟΑΚΑ για τα εντός έδρας ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Europa League.

Φυσικά το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα έχει πλήρη χωρητικότητα, αφού παράλληλα θα γίνονται και οι απαραίτητες και προγραμματισμένες εργασίες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα κομμάτι των εξέδρων να είναι κάθε φορά κλειστό.

Όπως και να 'χει πάντως, οι «πράσινοι» θα αγωνίζονται κανονικά στο ΟΑΚΑ για την Ευρώπη, ενώ τα εγχώρια τους παιχνίδια τα δίνουν φέτος στο «Απ. Νικολαΐδης».

Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο εντός έδρας ματς του «Τριφυλλιού» για την League Phase του Europa League είναι αυτό της 2ης αγωνιστικής, απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στις 2 Οκτωβρίου.