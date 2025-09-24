Μοναδικές στιγμές για την Ελλάς Σύρου, η οποία πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της για το Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, κερδίζοντας με 3-0 το Αιγάλεω στο ανακαινισμένο γήπεδο της Ερμούπολης για την 2η αγωνιστική της League Phase!

Έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με πλασέ του Βενάρδου μόλις στο 10ο λεπτό, ενώ διπλασίασαν τα τέρματα τους στο 34', όταν μετά από ωραίο γύρισμα του Γκέζου, ο Κόλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Στην επανάληψη, η Ελλάς Σύρου πέτυχε και τρίτο τέρμα, όταν στο 67ο λεπτό και μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Τριμμάτης διαμόρφωσε το τελικό 3-0, σηματοδοτώντας την πρώτη νίκη της κυκλαδίτικης ομάδας στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Γώγος, Γκέζος, Βλάχος, Μπάμπης, Τριμμάτης, Ζαφείρης, Κόλα, Τσιαντούλας, Βερνάρδος, Σκόνδρας.

Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Καραργύρης, Αρβανίτης, Τάμπας, Τάτσης, Ευαγγέλου, Χότσκο, Αθανασακόπουλος, Καραμπάς, Τακεσιάν, Ενομό, Κωστέας.