Κοντίνι: «Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα»

Ο προπονητής της Γιούνγκ Μπόις, Τζιόρτζιο Κοντίνι, τόνισε πως η ομάδα του άφησε πίσω τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και είναι έτοιμη να τα δώσει όλα στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός των Ελβετών εξήγησε ότι η ομάδα του έχει ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ και είναι στο δικό του χέρι να το αξιοποιήσει, ώστε να έρθει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και κόντρα στο «Τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Όλοι ξέρουμε πόσο απογοητευτικό ήταν να μείνουμε εκτός Κυπέλλου. Κοιτάμε μπροστά, το αναλύσαμε, αλλά το αφήσαμε πίσω μας. Συγκεντρωνόμαστε στον Παναθηναϊκό. Είναι μία νέα διοργάνωση και οι παίκτες θέλουν να ξεκινήσουν καλά. Αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα, για να παίξουμε με ένταση, με ποιότητα και να έχουμε κίνητρο.

Είναι η δουλειά μας να αναλύουμε και να προχωράμε. Είναι πιο εύκολο για μένα τώρα να το αφήσω πίσω αυτό που έγινε στο Κύπελλο. Θα κοιτάξω να δώσω στους παίκτες ένα πλάνο κι εμπιστοσύνη».

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Επηρεάζει αυτό το πλάνο σας;

«Παίζει ρόλο στην ανάλυση. Έπαιζε με άλλες αρχές και ο προπονητής άλλαξε. Συγκεντρωνόμαστε στο στυλ παιχνιδιού μας. Ασφαλώς υπάρχει αλλαγή στον τρόπο ανάλυσης. Αλλά κοιτάμε πρώτα εμάς».

Για την έντονη κριτική και τα σενάρια ότι δεν είναι πλέον ασφαλής στον πάγκο της ομάδας;

«Δεν διάβασα τι γράφτηκε, αλλά ευχαριστώ για την πληροφορία. Αυτή είναι η δουλειά σας. Δεν φοβάμαι και δεν χρειάζεται να πω κάτι στους δημοσιογράφους».

Για το ρόστερ είστε ικανοποιημένος;

«Είμαι ικανοποιημένος, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ποιότητα στις δύο διοργανώσεις. Υπάρχουν προσδοκίες και είμαι αισιόδοξος. Είναι στο χέρι μου να φέρω την ποιότητα των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Στην Ευρώπη θ' ανταγωνιστούμε μεγάλους αντιπάλους και θέλουμε να φέρουμε νίκες στο γήπεδο για τον κόσμο μας».

Τους παίκτες της Γιούνγκ Μπόις εκπροσώπησε ο Κρίστιαν Φασνάχτ, που ανέφερε πως:



«Θέλουμε να δείξουμε αντίδραση έπειτα από την ήττα στο κύπελλο. Προπονηθήκαμε καλά και ανυπομονούμε για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση με τον αποκλεισμό, αλλά έχουμε ματς κοντά και δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτούμε. Εχουμε θετική σκέψη και ποιότητα. Είναι καλό όταν έχεις ματς άμεσα μετά από ήττα, ώστε να αντιδράσεις. Έχουμε μία πρόκληση με τον Παναθηναϊκό».