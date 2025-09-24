«Αστακός» η Τούμπα για το ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (pics)

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί το παραμικρό πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι.

Πολύ ισχυρή είναι η αστυνομική δύναμη που βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρώτη αγωνιστική του Europa League.

Όπως φαίνεται και μέσα από τις φωτογραφίες του SDNA, η ΕΛ.ΑΣ έχει κλείσει όλους τους γύρω δρόμους από το γήπεδο, προκειμένου η αποστολή των Ισραηλινών αλλά και οι περίπου 200 φίλαθλοι της ομάδας, να εισέλθουν του σταδίου χωρίς να γίνει το παραμικρό.

Δείτε τα χαρακτηριστικά πλάνα: