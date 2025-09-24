Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Το απόλυτο για ΑΕΚ, ΟΦΗ και τον εκπληκτικό Λεβαδειακό!

Μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικές της League phase τέσσερις ομάδες (Λεβαδειακός, ΟΦΗ, ΑΕΚ, Άρης) συγκατοικούν στους 6 βαθμούς, έχοντας μόνο νίκες.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά την 2η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Λεβαδειακός 2 6 6-2 2. ΟΦΗ 2 6 4-0 3. AEK 2 6 3-1 4. Άρης 2 6 2-0 5. Ατρόμητος 2 4 5-3 6. Βόλος ΝΠΣ 2 4 4-2 7. Ελλάς Σύρου 2 3 5-4 8. Ολυμπιακός 1 3 2-1 9. Παναθηναϊκός 1 3 1-0 10. Κηφισιά 2 2 2-2 11. ΑΕΛ 2 1 3-4 12. Μαρκό 2 1 2-3 13. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2 1 2-3 14. Ηρακλής 0 0 0-0 15. Αthens Kallithea 2 0 0-2 16. Ηλιούπολη 1 0 1-3 17. Παναιτωλικός 2 0 1-3 18. ΠΑΟΚ 1 0 1-4 19. Καβάλα 2 1 1-4 20. Αιγάλεω 2 0 0-4

* Η 3η αγωνιστική για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται την Πέμπτη (25/9) με την αναμέτρηση Ηρακλή - Ηλιούπολης που θα ξεκινήσει στις 15:00.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η, 28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη - ΑΕΚ

Κηφισιά - Athens Kallithea

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

ΟΦΗ - Ηρακλής

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Άρης