Μεγάλη ευκαιρία για να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Αστέρας (vid)

Ποδόσφαιρο
Στο 30' ο Αστέρας Aktor έχασε ευκαιρία να μειώσει σε 2-1 και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Σέντρα του Άλχο, ο Χαραλαμπόγλου στο πρώτο δοκάρι δεν μπόρεσε να σκοράρει με προβολή.

