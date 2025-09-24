Μεγάλη ευκαιρία για να ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Αστέρας (vid)

Στο 30' ο Αστέρας Aktor έχασε ευκαιρία να μειώσει σε 2-1 και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Σέντρα του Άλχο, ο Χαραλαμπόγλου στο πρώτο δοκάρι δεν μπόρεσε να σκοράρει με προβολή.

Δείτε τη φάση