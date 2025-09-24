To background του ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στατιστικά στοιχεία από τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι και τις ομάδες του Ισραήλ, μέσα από το paokfc.gr.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος: Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την League Phase του Europa League , στην δεύτερη διαδοχική του συμμετοχή με αυτή τη μορφή στη διοργάνωση.

έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές ομάδες από το και έχει τέσσερις προκρίσεις, οι δύο σε περιπτώσεις νοκ άουτ αγώνων και δύο σε διαδικασία ομίλων. Συνολικά έχει δώσει 10 αγώνες και έχει πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ήταν η πρώτη ομάδα από το Ισραήλ που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαν αναμετρηθεί τη σεζόν 2000-01 για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA . Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 3-1 (44’ Καμπς, 48’ Κοέν, 55’ Ναλιτζής – 39’ Χάμαρ) και στην ρεβάνς στο Ισραήλ η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη με 3-3 (45’ Σιβίλια, 54’ Αμπουκσίς, 61’ Σιβίλια – 5’ Κατσαμπής, 43’ Ναλιτζής, 90’ Κωνσταντινίδης).

αντιμετώπισε για δεύτερη φορά στην ιστορία του την και την ισοπαλία 0-0 στην 27 Ιουλίου 2023 ακολούθησε η εκτός έδρας νίκη – πρόκριση του ΠΑΟΚ με 4-1. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί για όγδοη φορά με ελληνική ομάδα. Στις επτά προηγούμενες περιπτώσεις είχε πέντε προκρίσεις και δύο αποκλεισμούς, ενώ όλες οι αναμετρήσεις της ήταν σε νοκ άουτ φάσεις και αυτή είναι η πρώτη που βρίσκονται σε φάση… ομίλου. Η τελευταία επίσκεψη της Μακάμπι στη χώρα μας ήταν για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για το Conference League το 2024, όπου επικράτησε με 4-1, αλλά στη ρεβάνς ηττήθηκε με 6-1 και η ομάδα του Πειραιά πήρε την πρόκριση.