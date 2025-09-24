Europa League: Οι πιθανότητες που δίνει η Opta για κατάκτηση σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Ο υπερυπολογιστής της Opta θεωρεί μάλλον απίθανο να κατακτήσει το φετινό Europa League κάποια ελληνική ομάδα.

To Europa League ξεκινάει και η Ελλάδα εκπροσωπείται από δύο ομάδες, αφού τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στην League Phase της διοργάνωσης.

Η Opta λοιπόν έκανε 10.000 προσομοιώσεις και παρέθεσε τα δεδομένα και τις πιθανότητες που συγκεντρώνει η κάθε ομάδα για την κατάκτηση του τροπαίου, με την Άστον Βίλα να είναι στην κορυφή με 22.16%.

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι 27ος με 0.21% πιθανότητες, ενώ μία θέση πιο κάτω υπάρχει ο Παναθηναϊκός, με πιθανότητες 0.1%.