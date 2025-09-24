Europa League: Οι πιθανότητες που δίνει η Opta για κατάκτηση σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

To Europa League ξεκινάει και η Ελλάδα εκπροσωπείται από δύο ομάδες, αφού τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στην League Phase της διοργάνωσης.
Η Opta λοιπόν έκανε 10.000 προσομοιώσεις και παρέθεσε τα δεδομένα και τις πιθανότητες που συγκεντρώνει η κάθε ομάδα για την κατάκτηση του τροπαίου, με την Άστον Βίλα να είναι στην κορυφή με 22.16%.
Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι 27ος με 0.21% πιθανότητες, ενώ μία θέση πιο κάτω υπάρχει ο Παναθηναϊκός, με πιθανότητες 0.1%.
𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: 2025-26 Predictions 📈— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 23, 2025
Who will win the 2025-26 UEFA Europa League?
With the competition starting tomorrow, we've got the latest results from the 10,000 pre-season Opta supercomputer simulations.
Click below to find out more. ⬇️