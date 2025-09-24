Ράσταβατς: «Δείξαμε αντίδραση, μια νίκη τα γιατρεύει όλα» (vid)

Στην αντίδραση που έδειξαν οι παίκτες του στάθηκε ο Σέρβος προπονητής των Κρητικών μετά το 0-1 στο «Ελ Πάσο» και λίγες ημέρες μετά την βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε ο Μίλαν Ράσταβατς στην κάμερα της COSMOTE TV μετά το Athens Kallithea - ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

«Η δουλειά έγινε! Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω. Σκληρό παιχνίδι, δύσκολη νίκη, αλλά το αξίζαμε 100%. Το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε καλή αντίδραση μετά την ήττα στη Λιβαδειά και ότι είμαστε σε καλή κατάσταση ενόψει των αγώνων του πρωταθλήματος. Ήταν 100% δύσκολο στο ψυχολογικό κομμάτι το να μπούμε στο σημερινό παιχνίδι, όμως πιστεύω ότι μια νίκη τα γιατρεύει όλα».