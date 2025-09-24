Ο Βόλος με το γκολ του Θαρθάνα ήταν κοντά στο τρίποντο, ο Τσαντίλας όμως ισοφάρισε για τον Ατρόμητο προς το φινάλε του αγώνα και... μοίρασε τους βαθμούς.

Ο Βόλος υποδέχτηκε τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να παίρνουν από έναν βαθμό - Άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους ο Θαρθάνα, ο Τσαντίλας διαμόρφωσε το τελικό σκόρ.

Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές στιγμές, η ομάδα του Χούαν Φεράντο ήταν αυτή που ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν υποδεχόμενος την ασίστ του Μπουζούκη, ο Θαρθάνα τελείωσε όμορφα τη φάση για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός και όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα έκαναν το 2Χ2 στο κύπελλο betsson. O Τσαντίλας όμως είχε διαφορετική άποψη, καθώς στο 76ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την λάθος αντίδραση της άμυνας του Βόλου και με ωραίο τελείωμα ισοφάρισε για το τελικό 1-1, καθώς μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης δεν άλλαξε τίποτα.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα και τις νίκες τους στην πρεμιέρα, τόσο ο Βόλος όσο και ο Ατρόμητος βρίσκονται στους 4 βαθμούς στη League Phase.

Βόλος (Φεράντο): Αντελέγε, Μύγας, Σινανάι (54' Λεγκίσι), Κάργας (46' Χέρμανσον), Λαγωνίδης, Μαρτίνεθ (46' Σόρια), Μπουζούκης (70' Γρόσδης), Ασεχνούν, Χουάνπι (46' Κόμπα), Θαρθάνα και Μακνί

Ατρόμητος (Βόκολος): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (75' Μανσούρ), Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (64' Ούρονεν), Τσιγγάρας, Καραμάνης (65' Μουτουσαμί), Ζουμπιτάνα (46' Μπακού), Παλμεσάνο, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ (73' Μίχορλ).