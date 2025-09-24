MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Bόλος - Ατρόμητος: Ο Τσαντίλας ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Τσαντίλας βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και ισοφάρισε για τον Ατρόμητο με όμορφο τελείωμα.
Bόλος - Ατρόμητος: Ο Τσαντίλας ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους (vid)