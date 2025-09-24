Λορέντσο Λεπόρε στο SDNA: «Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι αυθεντία του ποδοσφαίρου»

Ο 64χρονος Ιταλός έχει βρεθεί στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας του Τριφυλλιού τα τελευταία 24ωρα και το SDNA ζήτησε την άποψη του Λορέντσο Λεπόρε, ενός εκ των πιο αναγνωρισμένων δημοσιογράφων στη γειτονική χώρα.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον Παναθηναϊκό για την ανάληψη πόστου στο κλαμπ.

Μετά τον συμπατριώτη του scout, Αλεσάντρο Σόλι, το SDNA ζήτησε την άποψη και του έμπειρου Ιταλού δημοσιογράφου, Λορέντσο Λεπόρε (SportItalia TV – Balkansports.com – spaceviola.com), για τον άλλοτε ισχυρό παράγοντα της Ρόμα.

«Ο Φράνκο Μπαλντίνι εδώ και πολλά χρόνια συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο διακεκριμένα στελέχη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Είναι άνθρωπος με σπάνιο επαγγελματισμό και τεράστια εμπειρία. Το εκτεταμένο δίκτυο διεθνών διασυνδέσεών του, σε συνδυασμό με μια σημαντική καριέρα τον καθιστούν αδιαμφισβήτητη αυθεντία στον χώρο.

Αναμφίβολα, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Ιταλούς διευθυντές των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Εφόσον φτάσει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, θα πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη σε έναν σύλλογο που δείχνει ξεκάθαρα πως επενδύει όχι μόνο στην ενίσχυση του αγωνιστικού του δυναμικού αλλά και στη θωράκιση της ηγετικής του δομής.

Ο πλούτος εμπειρίας και το παγκόσμιο κύρος του Φράνκο Μπαλντίνι θα αποτελέσουν, χωρίς αμφιβολία, τεράστιο κεφάλαιο τόσο για τη διαμόρφωση του οράματος του συλλόγου όσο και για την ενίσχυση της φήμης του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».