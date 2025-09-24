Ντεμπούτο Μάντσα κόντρα στον Asteras Aktor για τον Ολυμπιακό (pic)

Ο Γκουστάβο Μάντσα αναμένεται να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ματς Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Asteras Aktor (17:00).

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τους Αρκάδες για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στην Τρίπολη (17:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του, προχωρώντας σε συνολικά 9 (!) αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι «αιωνίων» της περασμένης Κυριακής (21/9).

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Καλογερόπουλο, Μπιανκόν, Μάντσα και Μπρούνο τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Γκαρθία και Νασιμέντο, μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα βρίσκεται ο Γιαζίτσι, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα κινούνται οι Πνευμονίδης και Καμπελά. Στην κορυφή της επίθεσης φανέλα βασικού για πρώτη φορά θα πάρει ο Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάντσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Καμπελά, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Παράλληλα, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του Asteras Aktor: Κακαδιάρης, Σίπσιτς, Καστάνο, Τριανταφυλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου.