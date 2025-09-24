MENU
Βόλος - Ατρόμητος: Ο Θαρθάνα εκτελεί σωστά και οι Θεσσαλοί μπροστά στο σκορ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
Ο Θαρθάνα με ωραίο τελείωμα μετά την ασίστ του Γιάννη Μπουζούκη βάζει τον Βόλο μπροστά στο σκορ απέναντι στον Ατρόμητο - Δείτε το γκολ.
