Πάνω από 100 συλλήψεις πριν το Νις - Ρόμα (vid)

Μαζικές συλλήψεις οπαδών ενόψει του Νις - Ρόμα από την γαλλική αστυνομία

Περισσότεροι από 100 οπαδοί συνελήφθησαν στη Νίκαια πριν από τον αγώνα του Europa League απέναντι στη γηπεδούχο Νις (24/9, 22:00), στο «Allianz Riviera».

Οι Ιταλοί έφτασαν οργανωμένοι για καρτέρι θανάτου, περιμένοντας τους Γάλλους, έχοντας εξοπλιστεί με κάθε λογής αντικείμενο που θα μπορεί να θεωρηθεί ως όπλο και η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, των οποίων ο αριθμός ξεπερνά τις 100.

Οι κάμερες εντόπισαν το πλήθος κοντά σε κεντρικό σημείο της πόλης και κατασχέθηκαν σιδερένιες ράβδοι και σιδερογροθιές.