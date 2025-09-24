ΠΑΟΚ: «Να στηρίξουμε την ομάδα μας και να διασφαλίσουμε πως το σπίτι μας θα παραμείνει ανοιχτό»

Η League Phase του Europa League «επιστρέφει» στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους του, προκείμενου το «σπίτι» του Δικεφάλου να παραμείνει.... ανοιχτό.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Ο ΠΑΟΚ κι η Τούμπα ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26. Οι παίκτες δεν θα είναι μόνοι τους στο γήπεδο, καθώς θα έχουν στο πλευρό τους τους χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου που θα δώσουν παλμό και ενέργεια για να έρθει η νίκη.

Ευρωπαϊκό βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας και πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας, να στηρίξουμε την ομάδα μας και να διασφαλίσουμε πως το σπίτι μας θα παραμείνει ανοιχτό στο μακρύ ευρωπαϊκό ταξίδι που μόλις ξεκίνησε.Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Είναι σαφές ότι η UEFA είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε θέματα πολιτικών μηνυμάτων. Τυχόν ανάρτηση πανό, μηνυμάτων ή σημαιών με πολιτικό περιεχόμενο μπορεί να επιφέρει βαριές κυρώσεις στην ομάδα μας.Πρέπει με υπευθυνότητα να προστατεύσουμε την ομάδας μας και να μην επιτρέψουμε να παίξει χωρίς τον κόσμο στο πλευρό της.Οι Θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:15. Κάθε φίλαθλος θα πρέπει να κάνει έγκαιρα ταυτοποίηση και ιδανικά αμέσως με την αγορά του εισιτηρίου του στο Gov.gr Wallet, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος πριν τον αγώνα, ενώ από τις 16:00 θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων, προκειμένου να βοηθήσει όσους φιλάθλους έχουν πρόβλημα με την είσοδό τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Δίνουμε ενέργεια στην ομάδα μας με το πάθος και τη φωνή μας!

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»