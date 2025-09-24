Στον ΠΑΟΚ ο γιος του Ογκουνσότο  

Στον ΠΑΟΚ θα κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο οκτάχρονος γιος του παλαίμαχου στράικερ του Εργοτέλη και της Βέστερλο, Πάτρικ Ογκονσούτο, Τέμι.

Ο Τέμι, αν και μόλις οκτώ ετών, πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του μεταγραφή με προορισμό τον ΠΑΟΚ.

Τα τελευταία τρία χρόνια φορούσε τη φανέλα της ακαδημίας Joga Bonito Sports Club. Εκεί ξεχώρισε για την τεχνική του κατάρτιση και το έμφυτο ταλέντο του, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να αποφασίσουν την ένταξή του στις ακαδημίες του «δικεφάλου». Μάλιστα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα συμμετέχει στις προπονήσεις με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις δυνατότητές του.



Ο μικρός Ογκουνσότο ακολουθεί ήδη τα χνάρια του πατέρα του, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στα ελληνικά γήπεδα. Ο Πάτρικ δεν κρύβει την περηφάνια του για την πρόοδο του γιου του, που δείχνει από τόσο νωρίς πως έχει όλα τα φόντα για να κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο.