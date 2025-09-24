Premier League: Στον πάγο οι αλλαγές, παραμένουν οι κανόνες βιωσιμότητας και κερδοφορίας!

Η εποχή των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) στην Premier League θα συνεχιστεί, αφού οι σύλλογοι αντιτίθενται στους νέους κανόνες δαπανών.

Η εποχή των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR) στην Premier League αναμένεται να συνεχιστεί, αφού άλλη μία τριμηνιαία συνέλευση μετόχων ολοκληρώθηκε χωρίς πρόοδο στην υιοθέτηση νέων μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης.

Τα στελέχη της Λίγκας προσπαθούν εδώ και 18 μήνες να εισάγουν δύο νέους τρόπους ελέγχου των δαπανών στη διοργάνωση, με τους συλλόγους να δείχνουν απρόθυμοι να συμφωνήσουν, παρά το γεγονός ότι αρκετές ομάδες έχουν ήδη παραβιάσει το τρέχον σύστημα PSR (βιωσιμότητας και κερδοφορίας).



Στη συνεδρίαση που έγινε την Τρίτη (23/9) στο κέντρο του Λονδίνου υπήρξε νέα συζήτηση για πιθανές αλλαγές κανονισμών, ωστόσο δεν υφίσταται ακόμη χρονοδιάγραμμα για να τεθούν σε ψηφοφορία και οι πιθανότητες να υιοθετηθεί κάτι πριν από την επόμενη σεζόν μειώνονται.

Πηγές αναφέρουν ότι οι συζητήσεις της Τρίτης επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που έθεσαν μεμονωμένα κάποιοι σύλλογοι, με τις απόψεις να διαφέρουν ανάλογα με τη θέση μιας ομάδας στη βαθμολογία.



Μία από τις δύο προτάσεις, γνωστή ως αναλογία κόστους-ρόστερ, θα περιόριζε τις δαπάνες στο 85% των εσόδων. Εννέα από τις 20 ομάδες της Λίγκας έχουν ήδη δεσμευτεί σε ένα τέτοιο σύστημα, καθώς συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και θεωρούν ότι το PSR παρέχει την απαραίτητη εγχώρια ευελιξία.

Η δεύτερη πρόταση, γνωστή ως «anchoring», θα περιόριζε τις δαπάνες όλων των ομάδων σε ένα πολλαπλάσιο των εσόδων της ομάδας που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μάντσεστερ Σίτι να έχουν ήδη ψηφίσει κατά στο παρελθόν.

Το επιχείρημα υπέρ των κανονισμών τέθηκε ξανά, με τους υποστηρικτές της να τονίζουν ότι το anchoring θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για τη διατήρηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας της Λίγκας. στοιχείο που θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.



Άλλη συζήτηση σχετικά με τους νέους κανονισμούς αφορούσε τον πιθανό αντίκτυπο του επερχόμενου ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα ποδοσφαίρου. Εκτός από το squad-cost ratio (αναλογία κόστους ρόστερ) και το anchoring, οι μέτοχοι εξέτασαν πιθανά μέτρα για τη βιωσιμότητα των συλλόγων προτείνοντας να διατηρούν αποθεματικό μετρητών, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οικονομικές κρίσεις.





