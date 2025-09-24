Τα... έχωσε ο Σλοτ στον Ετικιτέ για την αποβολή μετά το γκολ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ επέκρινε έντονα τον Ούγκο Εκιτικέ για την ανόητη -όπως τη χαρακτήρισε- αποβολή του στο ματς του League Cup με τη Σαουθάμπτον.

Ο Γάλλος φορ, που μπήκε στο ημίχρονο αντί του ρεκόρ-μεταγραφής Αλεξάντερ Ίσακ, χάρισε στοτς «κόκκινους» το γκολ της νίκης (2-1) πέντε λεπτά πριν το φινάλε, αλλά στην έξαψή του έβγαλε τη φανέλα και δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Είχε ήδη δεχθεί κάρτα για διαμαρτυρία.

«Ήταν χαζό, όχι έξυπνο σε καμία έννοια. Και τώρα είναι τιμωρημένος για το Σάββατο, κάτι που κάθε άλλο παρά ιδανικό είναι», τόνισε ο Σλοτ, προσθέτοντας ότι ακόμη και χωρίς προηγούμενη κίτρινη κάρτα μια τέτοια αντίδραση δεν δικαιολογείται. Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον, συμφώνησε μιλώντας στο Sky Sports: «Ήταν βλακεία να το κάνεις όταν έχεις ήδη κίτρινη».

Ο Σλορ υπογράμμισε επίσης ότι ο Εκιτικέ έπρεπε να αποδώσει τα εύσημα στον Φεντερίκο Κιέζα, που έφτιαξε τη φάση: «Αν ήμουν στη θέση του, θα γύριζα και θα του έλεγα: Μόνο εσύ, εξαιρετική ασίστ, δεν χρειάστηκε να κάνω πολλά.»

Ο 22χρονος επιθετικός ζήτησε συγνώμη μέσω Instagram: «Η ένταση της στιγμής με κυρίευσε. Συγνώμη σε όλη την οικογένεια των Reds.»

Η Λίβερπουλ, που παραμένει στην κορυφή της Premier League με το απόλυτο νικών, στρέφεται τώρα στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την αήττητη Κρίσταλ Πάλας.

Στο ματς Κυπέλλου, ο Σλοτ παρέταξε ενδεκάδα με πολλές αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με την Έβερτον, ενώ ο Ίσακ βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα με τη νέα του ομάδα. Ο Ολλανδός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι ο Σουηδός φορ θα παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αν και δεν αναμένεται να βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων.