ΠΑΟΚ: Το ταξίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ μέχρι την Τούμπα (vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασε χθες (23/9) στην Τούμπα, χωρίς να πραγματοποιήσει προπόνηση, «τσεκάροντας» το γήπεδο ενόψει του σημερινού (24/9 19:45) αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Οι πρωταθλητές Ισραήλ αναχώρησαν από την πρωτεύουσα της χώρας με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έφτασαν χθες (23/9) το μεσημέρι. Η αποστολή μετέβη έπειτα στο γήπεδο της Τούμπας, όπου μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής Ζάρκο Λάζετιτς αλλά και ο Ντορ Πέρετζ, ως εκπρόσωπος των παικτών.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ «πάτησε» το χορτάρι της Τούμπας, χωρίς να πραγματοποιήσει προπόνηση, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο να παίρνουν μία πρώτη... γεύση ενόψει του σημερινού (24/9 19:45) αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Όπως ανέφεραν τόσο ο Λάζετιτς όσο και ο Πέρετζ, έχουν ενημερωθεί για την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουν στην πρεμιέρα του Europa League, νιώθοντας πανέτοιμοι για το επόμενο... βήμα.