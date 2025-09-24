Μουρίνιο: «Άδικο το αποτέλεσμα»

«Το αποτέλεσμα είναι άδικο, επειδή μόνο η μία ομάδα ήθελε να κερδίσει», ανέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά την γκέλα της Μπενφίκα με τη Ρίο Άβε.

Με γκολ στις καθυστερήσεις, η Ρίο Αβε, που έχει τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στον πάγκο της, απέσπασε χθες ισοπαλία 1-1 από τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα, σε εξ' αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Οι «Αετοί» κατάφεραν να προηγηθούν στο 86ο λεπτό με τον Γκιόργκι Σουντάκοφ. Όμως στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε αντεπίθεση της Ρίο Αβε και στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, ο Αντρέ Λουϊς με εκπληκτικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, υποχρεώνοντας τον Ζοζέ Μουρίνιο στην πρώτη απώλεια βαθμών ως προπονητής της Μπενφίκα. Ο διάσημος κόουτς σίγουρα δεν έμεινε ευχαριστημένος από την ισοπαλία:

«Το αποτέλεσμα είναι άδικο, επειδή μόνο η μία ομάδα ήθελε να κερδίσει και η άλλη να πάρει την ισοπαλία, αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Η Ρίο Άβε πέτυχε ένα φανταστικό γκολ στη μοναδική της τελική στην εστία. Δεν γίνεται να δεχθούμε τέτοιο γκολ μετά από μία τρομερή προσπάθεια στην οποία κάναμε τα πάντα για να νικήσουμε. Δεν γίνεται να δεχόμαστε ένα τέτοιο γκολ, έχοντας έξι παίκτες στον παίκτη που κουβαλάει την μπάλα».