Μπαρτσελόνα: Μειώνει τις αποδοχές του ο Ντε Γιονγκ και υπογράφει νέο συμβόλαιο

Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε συμφωνία, μετά από διαπραγματεύσεις μηνών, με τον Φρένκι Ντε Γιονγκ για νέο τριετές συμβόλαιο.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας, μετά τους Γιαμάλ, Ραφίνια, Αραούχο, Πέδρι, Γκάβι και Μαρτίν, συμφώνησε και με τον Ολλανδό μέσο για την επέκταση του συμβολαίου του και πρόκειται να το ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Μάλιστα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι επαφές με την πλευρά του 28χρονου Ολλανδού διεθνή μέσου, για τη τριετή επέκταση της συνεργασίας τους, έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ντε Γιονγκ είχε πέρσι εξαιρετική σεζόν υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ με δύο γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Η διάθεση του Ντε Γιονγκ να παραμείνει στην ομάδα της Βαρκελόνης φαίνεται και από την απόφαση του ν' αποδεχθεί μείωση στις αποδοχές του (από τα 22 εκατ. ευρώ ετησίως στα 17 εκατ.) για να μπορέσει να διευκολύνει τις διαδικασίες και τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στον καταλανικό σύλλογο.