Η Παλαιστίνη είχε αναγνωριστεί στα σπορ πολύ πριν την πολιτική

Ένα χρονικό της "αθλητικής διπλωματίας" της Παλαιστίνης, για να αποκτήσει αθλητική οντότητα και ανεξαρτησία πριν τα ψηφίσματα και τις αναγνωρίσεις του ΟΗΕ.

Στις 15 Νοεμβρίου στο θρυλικό «Σαν Μαμές» του Μπιλμπάο η αντιπροσωπευτική ομάδα της Χώρας των Βάσκων θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Παλαιστίνης, Θα είναι ένα ματς με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως εύκολα γίνεται κατανοητό. Οι πρόσφατες εξελίξεις, μάλιστα, σε πολιτικό επίπεδο, με διάφορες χώρες, ευρωπαϊκές και μη (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Πορτογαλία κτλ.) να προχωρούν στην επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, το κάνει ακόμα πιο επίκαιρο.

Τα σπορ έχουν προηγηθεί κατά πολύ της πολιτικής. Οι περιοχές που σήμερα αναγνωρίζονται ως παλαιστινιακό κράτος (Λωρίδα της Γάζας και Δυτική Όχθη) από 150 και περισσότερα κράτη του πλανήτη μπορεί να μη τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης, όμως σε αθλητικό επίπεδο η Παλαιστίνη είναι εδώ και δεκαετίες πλήρες μέλος της ΔΟΕ και όλων των ομοσπονδιών όλων των αναγνωρισμένων ολυμπιακών αθλημάτων.

Περιστασιακά το ελληνικό κοινό μαθαίνει κάποια είδηση για τα σπορ στην Παλαιστίνη. Το πιο πρόσφατο ήταν η προσπάθεια της ομάδας να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που έφτασε μέχρι τον τρίτο γύρο και έληξε άδοξα, με μια ισοπαλία 1-1 στο ματς με το Ομάν. Η παλαιστινιακή εθνική ομάδα δέχτηκε την ισοφάριση στο 90+7’. Αν είχε κρατήσει τη νίκη, θα διεκδικούσε ακόμα την πρόκρισή της σε αγώνες μπαράζ της ασιατικής ζώνης.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι η Παλαιστίνη έχει δώσει το «παρών» στην τελική φάση των τελευταίων τριών Ασιατικών Πρωταθλημάτων, από το 2015 και μετά είναι εκεί. Και θα είναι και το 2027, που η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Σαουδική Αραβία.

Η Παλαιστίνη έχει εθνική ομάδα και στο μπάσκετ. Με Έλληνα προπονητή, μάλιστα, τον Γιάννη Διαμαντάκο, ο οποίος έχει φιλοξενηθεί και στο SDNA. Παρά τις απίστευτες δυσκολίες, η ομάδα έχει δώσει το «παρών» στην τελική φάση του Ασιατικού Πρωταθλήματος το 2015 και συμμετέχει κανονικά στα προκριματικά των διοργανώσεων, με ανταγωνιστικά αποτελέσματα.

Αν ψάξει, πάντως, κανείς να βρει την πρώτη χρονικά σημαντική αθλητική επιτυχία της Παλαιστίνης σε ομαδικό σπορ, θα τη βρει στο… χάντμπολ! Έχοντας γίνει μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του σπορ (IHF) το 1977, η Παλαιστίνη πρόλαβε να δώσει το «παρών» στην τελική φάση του Ασιατικού Πρωταθλήματος που έγινε την ίδια χρονιά στο Κουβέιτ και μάλιστα κατέκτησε την 7η θέση.

Πιθανόν κάποιοι λάτρεις της ποδοσφαιρικής μας ιστορίας να θυμούνται ότι στα προκριματικά του Μουντιάλ 1938 η εθνική Ελλάδας είχε τεθεί αντιμέτωπη με την «Παλαιστίνη». Το όνομα το βάζουμε σε εισαγωγικά, επειδή εκείνη η Παλαιστίνη δεν ήταν αραβική ομάδα, αλλά εβραϊκή! «Παλαιστίνη» ονομαζόταν τότε όλη η περιοχή, που βρισκόταν υπό βρετανική διοίκηση, και η τότε ομάδα στελεχώθηκε από παίκτες εγκεκριμένους από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παλαιστίνης, η οποία το 1948 μετονομάστηκε σε Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο αραβικός πληθυσμός της (βρετανικής τότε) Παλαιστίνης είχε δημιουργήσει τη δική του ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η οποία όμως δεν αναγνωρίστηκε από τη FIFA. Σε τοπικό επίπεδο, μετά την ανακήρυξη και αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ (1948), σχεδόν όλα τα δημοφιλή σπορ απέκτησαν ένα μοντέλο διοίκησης για τον αραβικό πληθυσμό, όμως η προσπάθεια διεθνούς αναγνώρισης προωθήθηκε από τον Γιάσερ Αραφάτ, τον εμβληματικό ηγέτη και πρώτο πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν η διεθνής αποικιοκρατία υποχωρούσε και κυρίως στην Αφρική τα ανεξάρτητα κράτη αναγνωρίζονταν το ένα μετά το άλλο, ο Αραφάτ συνειδητοποίησε την τεράστια σημασία που είχε ο αθλητισμός στην προσπάθειά του. Η πρώτη επιτυχία του έγινε πολύ πρώιμα, το 1963, όταν με την ψήφο των αραβικών χωρών η ομοσπονδία της Παλαιστίνης έγινε δεκτή στη FIBA, την παγκόσμια ομοσπονδία μπάσκετ. H αναγνώριση έγινε πριν καν δημιουργηθεί η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), η οργάνωση-ομπρέλα με ηγέτη τον Αραφάτ.

Ο δεύτερος σταθμός ήταν η διεθνής ομοσπονδία Άρσης Βαρών (IWF), που αναγνώρισε την παλαιστινιακή ομοσπονδία το 1974. Ήταν μια χρονιά-ορόσημο και σε πολιτικό επίπεδο, δεδομένου ότι εκείνη τη χρονιά η PLO αναγνωρίστηκε από τον Αραβικό Σύνδεσμο ως «ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού», στην ουσία απέκτησε την ιδιότητα του κράτους-μέλους χωρίς να είναι φυσικά κράτος αναγνωρισμένο.

Μετά από λίγα χρόνια ακολούθησαν και ο στίβος (τότε IAAF) και, όπως αναφέρθηκε, το χάντμπολ (1977). Η αθλητική διπλωματία του Αραφάτ επεκτάθηκε και σε άλλα στοιχεία: Προσπαθούσε π.χ. να διαχωρίσει την Παλαιστίνη από το Ισραήλ σε όλους τους τομείς, ακόμα και στους διεθνείς κωδικούς τηλεφωνίας!

Πριν ακόμα από τη συμφωνία του Όσλο το1993, που αναγνώρισε την Παλαιστινιακή Αρχή στις δύο αυτές γεωγραφικές ενότητες (Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας), είχε προηγηθεί η αναγνώριση από την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδηλασίας (UCI) το 1993. Αυτή η συμφωνία, πάντως, ήταν το κλειδί που άνοιξε ακόμα και τις πιο καχύποπτες αθλητικές πόρτες.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Παλαιστίνης αναγνωρίστηκε από τη ΔΟΕ το 1995 και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα έναν χρόνο αργότερα δίνει συνεχώς το «παρών», πάντως με συμβολικές συμμετοχές. Από τις τελευταίες ομοσπονδίες που την αναγνώρισαν ήταν η FIFA, μόλις το 1998, οπότε άρχισε να παίρνει μέρος σε προκριματικά Μουντιάλ από το 2002 και μετά.

Για να μην υπάρξουν παρανοήσεις: Στο φιλικό της 15ης Νοεμβρίου δεν θα αγωνιστούν δύο μη αναγνωρισμένες ομάδες. Η Παλαιστίνη είναι πλήρως αναγνωρισμένη αθλητικά σε όλα τα σπορ, έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις π.χ. με την Ελλάδα και αναγνωρίστηκε προφανώς για να δέχεται ευκολότερα διεθνή βοήθεια για την ανάπτυξη των σπορ. Να διευκρινίσουμε, επίσης, ότι οι περισσότερες τοπικές αθλητικές ομοσπονδίες έχουν έδρα και δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη και όχι στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμα και πριν το 2023.