Παναθηναϊκός: «Πετάει» για Ελβετία

Έτοιμη να αναχωρήσει με προορισμό τη Βέρνη, ενόψει του αυριανού (25/9, 22:00) αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή των Πρασίνων έφτασε στο αεροδρόμιο "Ελ.Βενιζέλος", απ' όπου θα αναχωρήσει για την Ελβετία.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει στον τραυματία Πελίστρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Τριφυλλιού την παραμονή του αγώνα με τους Ελβετούς: