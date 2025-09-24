«Ο Σεφτσένκο βρήκε αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας»

Θετικά νέα έρχονται από την Ουκρανία για τον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας πως βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Σεργκέι Ρεμπρόφ στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Μπορεί η ομοσπονδία της Ουκρανίας και ο πρόεδρός της, Αντρέι Σεφτσένκο να εμφανίζονταν αδιάλλακτοι στο ενδεχόμενο να αφήσουν ελεύθερο τον Σεργκέι Ρεμπρόφ για να έρθει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, ρεπορτάζ της ιστοσελίδας "Sport.ua" φέρνει νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας της ουκρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου έχει βρει τον αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στον πάγκο της Εθνικής στο πρόσωπο του Όλεγκ Λούζνι.

Το ρεπορτάζ προσθέτει πως: «Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Ρεμπρόφ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό, αλλά η ομοσπονδία της Ουκρανίας είχε αρνηθεί να τον αφήσει να φύγει».

Ο Ουκρανός προπονητής αποτελεί ως γνωστόν τον Νο1 στόχο του Παναθηναϊκού για να οδηγήσει την ομάδα στη μετά Βιτόρια εποχή, με τον Κόντη να έχει αναλάβει προσωρινά ως υπηρεσιακός.