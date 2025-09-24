Επεισόδια στο Μαρακανά: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομίας και οπαδών (vids)

Αστυνομικές δυνάμεις και οπαδοί της Λανούς συγκρούστηκαν στο Μαρακανά.

Το παιχνίδι της Φλουμινένσε με τη Λανούς στο Μαρακανά τα ξημερώματα για τα προημιτελικά του Copa Sudamericana σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια. Οι Αργεντινοί πήραν την πρόκριση, παίρνοντας την ισοπαλία 1-1, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς με 2-1.

Στο ημίχρονο του αγώνα, προκλήθηκαν επεισόδια στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, όπου δυνάμεις της αστυνομίας και της ιδιωτικής ασφάλειας συγκρούστηκαν με τους φίλους της «Γκρανάτε». Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, γκλομπ και πλαστικών σφαιρών, ακόμη και στην περιοχή των τουαλετών, προκαλώντας πανικό.

Η ένταση μεταφέρθηκε στις κερκίδες, με τους άνδρες της αστυνομίας να ακολουθούν τους οπαδούς και τα επεισόδια να συνεχίζονται. Διάφορα αντικείμενα, όπως μπουκάλια, εκτοξεύθηκαν προς τον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας τον διαιτητή Χεσούς Βαλενθουέλα να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση.

Οι ποδοσφαιριστές της Λανούς παρακολουθούσαν ανήσυχοι τα επεισόδια, καθώς αρκετοί συγγενείς και φίλοι τους βρίσκονταν στην εξέδρα που δέχθηκε την επίθεση.

Μετά από καθυστέρηση αρκετών λεπτών, ο αγώνας συνεχίστηκε και τελικά ολοκληρώθηκε.

🇧🇷 🇦🇷



Enfrentamiento en Brasil, entre hinchas de Lanús y la policía de aquel país.



pic.twitter.com/YXWq7b59Gc — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 24, 2025