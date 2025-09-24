Μακάμπι: Η ομάδα του λαού στο... δρόμο του ΠΑΟΚ - Το «προφίλ» των πρωταθλητών Ισραήλ

Με... πατημένο το γκάζι ξεκίνησε τη σεζόν η Μακάμπι Τελ Αβίβ «χτυπώντας» το καμπανάκι στον ΠΑΟΚ ενόψει της «πρεμιέρας» του Europa League (24/9 19:45).

Την πρωταθλήτρια Ισραήλ καλείται να φιλοξενήσει ο Δικέφαλος (24/9 19:45) στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική του ενιαίου ομίλου της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο «υποβιβασμός» στο Europa και 2/2 προκρίσεις

Μπορεί η φετινή χρονιά να ξεκίνησε με το... αριστερό για την ομάδα του λαού, η οποία αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό του Champions League από τη «σταχτοπούτα» Πάφο, παρόλα αυτά η υπόλοιπη πορεία της Μακάμπι είναι σχεδόν άψογη.

Η ομάδα του Ζάρκο Λάζετιτς, «υποβιβάστηκε» στο Europa League και κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις Χαμρούν και Δυναμό Κιέβου με... φόντο τη League Phase.

Απέναντι στους Μαλτέζους, η Μακάμπι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, τσεκάροντας το εισιτήριο με δύο νίκες (5-2 συνολικό σκορ) και τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. Κόντρα στους -επίσης χωρίς έδρα- Ουκρανούς, ο αρχηγός της ομάδας, Ντορ Πέρετζ ανέλαβε... δράση. Με δύο γκολ στο πρώτο ματς «καθάρισε» για την ομάδα του την υπόθεση πρόκριση, για δεύτερη σερί σεζόν (όπως και ο ΠΑΟΚ) στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το απόλυτο στο πρωτάθλημα και οι πρωταγωνιστές

Τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές μετράει η Μακάμπι Τελ Αβίβ στην έναρξη του πρωταθλήματος Ισραήλ, Μάλιστα, στις τρεις πρώτες «στροφές» πέτυχε από τέσσερα γκολ σε κάθε αγώνα, κάτι που δείχνει και τον επιθετικό πλουραλισμό της ομάδας του Λάζετιτς.

Πρωταγωνιστής και πρώτος σκόρερ είναι ξανά ο Ντορ Πέρετζ με πέντε γκολ και μία ασίστ, με τον Σαχάρ να... ακολουθεί με τρία τέρματα και μία τελική πάσα. Οι πρώτοι σε χρόνο συμμετοχής και το απόλυτο (11/11 παιχνίδια) εκτός του Πέρετζ, είναι ο στόπερ Ασάντε και ο αριστερός οπισθοφύλακας Ρεβίβο.

Μία ομάδα που έρχεται με... πατημένο το γκάζι και «κρούει» καμπανάκι στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του, σε ένα παιχνίδι «κομβικό» παρότι πρεμιέρα της League Phase.

