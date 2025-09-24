Europa League: Πρεμιέρα με δυνατές αναμετρήσεις σε Ζάγκρεμπ και Βελιγράδι

Με δυνατές αναμετρήσεις σε Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι και Νίκαια ξεκινά το μενού του Europa League! Στη Γαλλία η Νις, τίθεται αντιμέτωπη με τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική. Στο «Μάξι Μιρ» η Ντινάμο υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα παλέψει απέναντι στην Σέλτικ.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Τετάρτη (24/9)
Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς (19:45)
ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)
Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ (22:00)
Μάλμε-Λουντογκόρετς (22:00)
Μπέτις-Νότιγχαμ (22:00)
Μπράγκα-Φέγενορντ (22:00)
Νις-Ρόμα (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε (22:00)
Φράιμπουργκ-Βασιλεία (22:00)
Πέμπτη 25/9
Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα (19:45)
Λιλ-Μπραν (19:45)
Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)
Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)
Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)
Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)
Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)
Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)