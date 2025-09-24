Europa League: Πρεμιέρα με δυνατές αναμετρήσεις σε Ζάγκρεμπ και Βελιγράδι

Απόψε η πρώτη φάση της πρεμιέρας για τη League Phase του Εuropa League με οκτώ συναρπαστικές αναμετρήσεις

Με δυνατές αναμετρήσεις σε Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι και Νίκαια ξεκινά το μενού του Europa League! Στη Γαλλία η Νις, τίθεται αντιμέτωπη με τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την τελευταία αγωνιστική. Στο «Μάξι Μιρ» η Ντινάμο υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα παλέψει απέναντι στην Σέλτικ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τετάρτη (24/9)

Mίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς (19:45)

ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45)

Ερυθρός Αστέρας-Σέλτικ (22:00)

Μάλμε-Λουντογκόρετς (22:00)

Μπέτις-Νότιγχαμ (22:00)

Μπράγκα-Φέγενορντ (22:00)

Νις-Ρόμα (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπι-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Φράιμπουργκ-Βασιλεία (22:00)

Πέμπτη 25/9

Γκο Αχέντ Ιγκλς-Στεάουα (19:45)

Λιλ-Μπραν (19:45)

Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00)

Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός (22:00)

Ουτρέχτη-Λιόν (22:00)

Ρέιντζερς-Γκενκ (22:00)

Ζάλτσμπουργκ-Πόρτο (22:00)

Στουτγκάρδη-Θέλτα (22:00)

Φερεντσβάρος-Βικτόρια Πλζεν (22:00)