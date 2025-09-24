Όσα είπε και... δεν είπε ο Λανουά για τις φάσεις της αγωνιστικής, ο Ντιλικινά, ο Λουτσέσκου, ο Γιόβιτς και ο Πύρρος Δήμας. Δεν χαρίζεται ο Τύπος!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ο Στεφάν Λανουά δεν μας τα λέει καθόλου καλά τελευταία. Προσπάθησε τη Δευτέρα να βγάλει τυφλούς όλους τους φιλάθλους, πλην εκείνων του Ολυμπιακού που τους άρεσε αυτά που είπε! τις πρακτικές του Γάλλου αρχιδιαιτητή, βέβαια, τις γνωρίζουμε και δεν περιμέναμε την 4η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος για να τις μάθουμε, απλά δεν περιμέναμε τέτοια σπουδή. Ερμηνεύει, λοιπόν, τον κανονισμό κατά το δοκούν και αδιαφορεί συστηματικά για το γράμμα του κανονισμού. Έχει βρεθεί πολλές φορές να ερμηνεύει φάσεις με τρόπο εξωφρενικό, επιχειρώντας να κάνει το άσπρο-μαύρο και καταργώντας τη λογική!

Στη Λεωφόρο δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στον Καμπελά! Το εκβιάζει ξεκάθαρα. Αλλά ο Λανουά μας είπε ακριβώς το αντίθετο. Έβγαλε άχρηστο τον Γερμανό διαιτητή, τον οποίο ο ίδιος όρισε! Το πιο εξωφρενικό: άφησε ασχολίαστη μία φάση... ορισμό για να παρέμβει η ΚΕΔ. Στη Λάρισα οι τάπες του Παντελάκη πάνε κατευθείαν πάνω στον αστράγαλο του Γιόβιτς αλλά για τον Λανουά ήταν απλά... Κυριακή! Αν δεν καταλάβει ότι αυτή η τακτική θα φέρει σύντομα κραυγές εναντίον του, πολύ φοβάμαι ότι η διαιτησία θα περάσει ξανά σε πρώτη μοίρα κάθε αγωνιστική και δεν θα συζητάμε για τίποτα άλλο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

O ΠΑΟΚ ξεκινά απόψε τις υποχρεώσεις του στη league phase του Γιουρόπα Λιγκ κι έχει απέναντί του τη Μακάμπι Τ.Α., η παρουσία της οποίας έχει προκαλέσει έναν ψιλοχαμό στη Θεσσαλονίκη... Ο Ραζβάν Λουτσέσκου όταν ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του μπορεί να επηρεαστεί από τις συζητήσεις για την ανάγκη αποβολής των ισραηλινών ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πήρε αποστάσεις από αυτό... Τον Λουτσέσκου μοιάζει να τον απασχολεί μόνο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στο γκολ. Είπε πως η απόδοση της ομάδας με τον Παναιτωλικό ήταν φανταστική: προφανώς υπερβάλλει, αλλά είναι υποχρεωμένος να το κάνει, διότι ξέρει πως μία συζήτηση αν φουντώσει μπορεί να καταστρέψει μία ομάδα.

Για τον ίδιο, πάντως, το πρόβλημα δεν είναι οι συζητήσεις, αλλά η πίεση. «...Υπάρχει εδώ μία τρέλα, στα όρια της παράνοιας. Υπάρχει μία πίεση που έρχεται από παντού. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν εδώ, ίσως να ήταν έτσι και στο παρελθόν η κατάσταση (…). ίσως οι παίκτες να βάζουν περισσότερη πίεση στον εαυτό τους για να σκοράρουν. Κι αυτό δεν κάνει καλό, ούτε σ' αυτούς ούτε στην ομάδα», εξήγησε. Το βράδυ θα δούμε αν σε αυτή την πίεση βρήκε αντίδοτο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΝΙΑΣ - ΦΩΣ

Ο Ολυμπιακός προχωράει στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά και η επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει σηκώσει αρκετή... σκόνη. Είναι προφανές πως όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουν πολύ καλύτερα και όχι ο Έλληνας τεχνικός με τους συνεργάτες του που έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους και τα αναλύουν καθημερινά από δύο και τρεις φορές. Προφανώς ο καθένας έχει τη γνώμη του, αναφαίρετο δικαίωμά του να την εκφράζει, πλην όμως και ο Μπαρτζώκας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πολύ καλύτερα τι χρειάζεται η ομάδα του, τι πρέπει να πετύχει και πώς να το προσπαθήσει. Το αν θα το καταφέρει στο τέλος είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. «Κάνε με προφήτη, να σε κάνω πλούσιο» λένε, αλλά ο προπονητής του Ολυμπιακού μόνο προφήτης δεν μπορεί να γίνει.

Η επιλογή του Ντιλικινά προφανώς σημαίνει πως ο Ολυμπιακός επιμένει να στηρίζει και να περιμένει τον Κίναν Έβανς να παίξει το μπάσκετ που ξέρει, απαλλαγμένος από προβλήματα τραυματισμών. Θα τους αποφύγει; Μα ποιος το ξέρει; Ούτε ο προφήτης δεν μπορεί να το μαντέψει ούτε το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού μπορεί να επιλέγει με τα... αν και τα... πιθανόν. Αν ήταν έτσι, δεν θα έπαιρνε κανέναν...

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Στο πρώτο ημίχρονο στη Λάρισα, που η ΑΕΚ έδειχνε να δυσκολεύεται να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή, ο Γιόβιτς έβγαινε μακριά και με τις κινήσεις που έκανε, άπλωνε την επίθεση της ομάδας. Θυμηθείτε μόνο πως ξεκίνησε, αλλά και πως βγήκε η φάση της ευκαιρίας του Κοϊτά, στο ξεκίνημα του ματς, Όλη η φάση, ήταν πάνω στον Σέρβο επιθετικό, στην κίνησή του για να ανοίξει την άμυνα και στην κάθετη πάσα του. Πάτησε περιοχή και στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα υπήρχε η φάση στο τέλος, που ο Κοϊτά του παίρνει την μπουκιά από το στόμα, την ώρα που είναι έτοιμος να σκοράρει σε άδειο τέρμα.

Όμως κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, που η ΑΕΚ με την παρουσία του Μάνταλου, αλλά και του Ζοάο Μάριο, είχε αρχίσει να έχει δημιουργία στο παιχνίδι, ο Γιόβιτς έβγαλε πολλές φάσεις μέσα από την αντίπαλη περιοχή. Ναι, προφανώς και υπήρχαν εκτελέσεις, που ήταν πολύ μακριά από την κλάση του του Σέρβου επιθετικού. Αλλά συνολικά η δουλειά που έκανε σ’ όλο το ματς είχε μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και ας μην ήρθε το γκολ. Θα έρθει δεδομένα. Το θέμα για τον Γιόβιτς είναι να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό. Αυτό, το είδαμε να συμβαίνει στο ματς με τη Λάρισα. Και αυτό είναι που μετράει τη δεδομένη στιγμή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΣΜΗΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Πρέπει να είσαι πολύ άσχετος για να τιμολογείς ένα ολυμπιακό κειμήλιο όπως είναι η δάδα των Αγώνων του 2012. Και είσαι διπλά άσχετος όταν δέχεσαι προσφορά 10.200 ευρώ, ένα ευτελές ποσό για όσα εκπροσωπεί αυτό το σύμβολο. Στη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του ο Πύρρος Δήμας σήκωσε δεκάδες τόνους σίδερου σε προπονήσεις και αγώνες. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάφερε να κρατήσει στα χέρια του μια δάδα μόλις 800 γραμμαρίων και πολλών τόνων ιστορίας. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει όλα τα δίκια με το μέρος της και η ανακοίνωσή της ήταν ένα απλό χάϊδεμα στο μάγουλο του Δήμα, προφανώς σεβόμενη τη δική του ιστορία.

Η κίνηση του Δήμα θα ήταν κατανοητή, αν βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, όπως έχει συμβεί με πολλούς διάσημους αθλητές στο παρελθόν, που αναγκάστηκαν να πουλήσουν την ιστορία τους για να επιβιώσουν. Στην περίπτωσή του κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι το ευτελές ποσό των 10.200 ευρώ το δώρισε στα Χωριά SOS. Ο μόνος λόγος που μπορεί να προέβη σε αυτή την αψυχολόγητη ενέργεια είναι ο ντόρος. Να σηκώσει σκόνη, να εμφανιστεί ξανά στο προσκήνιο, να φωνάξει «είμαι εδώ», να πλασάρει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο Δήμας είναι πλέον πολιτικός.

