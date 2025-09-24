Άρης: Ρεκόρ 22 ετών ο Χιμένεθ!

Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε το καλύτερο ξεκίνημα προπονητή του Άρη μετά τη σεζόν 2002-03, με τις τέσσερις σερί νίκες.

Οι Κίτρινοι κατέβαλαν και τη Μαρκό κι έκαναν το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αλλά και το 4/4 με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός ισοφάρισε το ρεκόρ καλύτερου ξεκινήματος για προπονητή του Άρη που κρατούσε για 22 χρόνια, επί εποχής Γιώργου Φοιρού.

Με νίκη επί του Πανσερραϊκού μάλιστα το Σάββατο, θα "πιάσει" και το ρεκόρ του Σάκη Τσιώλη με τις πέντε σερί νίκες από τη σεζόν 2010-11, που δεν είχε κανείς άλλος προπονητής των Κιτρίνων έκτοτε ανεξάρτητα αν επρόκειτο για ξεκίνημά του ή όχι.