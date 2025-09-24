Δοκιμασία για Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ημέρα Κυπέλλου είναι η σημερινή, με έξι παιχνίδια να διεξάγονται, γα τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 15:00, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Ατρόμητο και την Athens Kallithea να φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Ελ Πάσο».
Στις 16:30 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει το Αιγάλεω στο γήπεδο της Ερμούπολης, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα γιορτής, καθώς θα είναι το πρώτο ματς Κυπέλλου στη Σύρο. Στις 17:00 ο Αστέρας Aktor κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη.
Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, ενώ η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.
Τόσο η νίκη όσο και τα γκολ μετράνε στη League Phase και γι’ αυτό αναμένεται πλούσιο θέαμα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:
Καβάλα – Κηφισιά 1-1
Άρης – Μαρκό 1-0
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
16:30 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
17:00 Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
15:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Ηλιούπολη
Η βαθμολογία
- Άρης 6 -2αγ.
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 3
- Ατρόμητος Αθηνών 3
- Βόλος ΝΠΣ 3
- ΑΕΚ 3
- Παναθηναϊκός 3
- Κηφισιά 2 -2αγ.
- ΑΕΛ 1
- Αστέρας Τρίπολης 1
- Μαρκό 1 -2αγ.
- Καβάλα 1 -2αγ.
- Ολυμπιακός 0 -0αγ.
- ΠΟΤ Ηρακλής 0 -0αγ.
- Παναιτωλικός 0
- Athens Kallithea FC 0
- Αιγάλεω 1931 0
- Ελλάς Σύρου 0
- Ηλιούπολη 0
- ΠΑΟΚ 0