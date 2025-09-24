Δοκιμασία για Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζεται σήμερα με έξι παιχνίδια.

Ημέρα Κυπέλλου είναι η σημερινή, με έξι παιχνίδια να διεξάγονται, γα τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 15:00, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Ατρόμητο και την Athens Kallithea να φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Ελ Πάσο».

Στις 16:30 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει το Αιγάλεω στο γήπεδο της Ερμούπολης, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα γιορτής, καθώς θα είναι το πρώτο ματς Κυπέλλου στη Σύρο. Στις 17:00 ο Αστέρας Aktor κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη.

Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, ενώ η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.

Τόσο η νίκη όσο και τα γκολ μετράνε στη League Phase και γι’ αυτό αναμένεται πλούσιο θέαμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)

15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

16:30 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

17:00 Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)

19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)

19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία