MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δοκιμασία για Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζεται σήμερα με έξι παιχνίδια.

Ημέρα Κυπέλλου είναι η σημερινή, με έξι παιχνίδια να διεξάγονται, γα τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 15:00, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Ατρόμητο και την Athens Kallithea να φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Ελ Πάσο». 

Στις 16:30 η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει το Αιγάλεω στο γήπεδο της Ερμούπολης, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα γιορτής, καθώς θα είναι το πρώτο ματς Κυπέλλου στη Σύρο. Στις 17:00 ο Αστέρας Aktor κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη.

Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, ενώ η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό. 

Τόσο η νίκη όσο και τα γκολ μετράνε στη League Phase και γι’ αυτό αναμένεται πλούσιο θέαμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

Καβάλα – Κηφισιά 1-1
Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 
15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
16:30 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
17:00 Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 
15:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία

  1. Άρης 6 -2αγ.
  2. Λεβαδειακός 3
  3. ΟΦΗ 3
  4. Ατρόμητος Αθηνών 3
  5. Βόλος ΝΠΣ 3
  6. ΑΕΚ 3
  7. Παναθηναϊκός 3
  8. Κηφισιά 2 -2αγ.
  9. ΑΕΛ 1
  10. Αστέρας Τρίπολης 1
  11. Μαρκό 1 -2αγ.
  12. Καβάλα 1 -2αγ.
  13. Ολυμπιακός 0 -0αγ.
  14. ΠΟΤ Ηρακλής 0 -0αγ.
  15. Παναιτωλικός 0
  16. Athens Kallithea FC 0
  17. Αιγάλεω 1931 0
  18. Ελλάς Σύρου 0
  19. Ηλιούπολη 0
  20. ΠΑΟΚ 0
Δοκιμασία για Ολυμπιακό στην Τρίπολη, με Παναιτωλικό η ΑΕΚ