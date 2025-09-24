Κίτρινη, κρίσιμο γκολ....και αποβολή σε μισό ημίχρονο για τον Εκιτικέ

Ο Ούγκο Εκιτικέ τα έκανε όλα στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Σαουθάμπτον. Πήρε κίτρινη κάρτα, έβαλε γκολ και αποβλήθηκε.

Ο παίκτης των «Reds» είχε αποφασίσει να κλέψει την παράταση το βράδυ της Τρίτης και το πέτυχε, αλλά κατά ένα μέρος μάλλον όχι όπως ακριβώς θα ήθελε ή είχε σκεφτεί.

Η αρχή έγινε στο 54' όταν κλώτσησε την μπάλα μακριά όταν ο διαιτητής είχε σταματήσει το παιχνίδι. Για τον λόγο αυτό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα με συνοπτικές διαδικασίες.

Στο 85' και ενώ η Λίβερπουλ ήταν στο 1-1 με την Σαουθάμπτον, ο ίδιος πέτυχε γκολ και έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ.

Και αφού έβαλε γκολ λίγα λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, επέλεξε να το πανηγυρίσει δέοντος. Μόλις είδε πως η μπάλα πήγε στα δίχτυα, έτρεξε, έβγαλε την μπλούζα του και έδειξε το όνομα του πάνω σε αυτή.

Ο διαιτητής ωστόσο μόλις τελείωσε τον πανηγυρισμό, φρόντισε να του θυμίσει πως είχε ήδη μια κάρτα και δείχνοντας του την δεύτερη κίτρινη πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο, θα λείψει από τον αγώνα της ομάδα του Άρνε Σλοτ με την Κρυσταλ Πάλας για το αγγλικό πρωτάθλημα.

Τουλάχιστον όλα αυτά δεν πήγαν στράφι, αφού η Λίβερπουλ με το δικό του γκολ κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του Carabao Cup.