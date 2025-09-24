Στα χέρια αμερικανικού fund το μέλλον της Ατλέτικο - Στο τραπέζι συμφωνία-μαμούθ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ένα βήμα πριν από μία ιστορική αλλαγή στο μετοχικό της σχήμα, αφού οι συζητήσεις με τον αμερικανικό επενδυτικό κολοσσό Apollo Global Management έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Expansion, η Apollo θέλει να αποκτήσει μερίδιο από τους τέσσερις βασικούς μετόχους των «ροχιμπλάνκος», κοστολογώντας την αξία του συλλόγου της ισπανικής πρωτεύουσας στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ατλέτικο από την πλευρά της εξετάζει ήδη το σενάριο αύξησης κεφαλαίου, με στόχο να εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι τόσο για την ενίσχυση της ομάδας όσο και για την ολοκλήρωση του νέου προπονητικού κέντρου δίπλα στο «Μετροπολιτάνο».

Η Apollo, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια που ξεπερνούν τα 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Εφόσον επέλθει συμφωνία, η εξαγορά θα υλοποιηθεί μέσω ειδικού αθλητικού ταμείου ύψους 5 δισ. δολαρίων.