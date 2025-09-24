Ώρα πρεμιέρας-αντίδρασης για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45) για την «πρεμιέρα» της League Phase του Europa League, θέλοντας να κάνει το πρώτο «βήμα» πρόκρισης.

Απέναντι στους φορμαρισμένους πρωταθλητές Ισραήλ, ο Δικέφαλος θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τις δύο συνεχόμενες «γκέλες» με Λεβαδειακό και Παναιτωλικό.



Η Τούμπα αναμένεται να «γεμίσει», ενώ στη Θύρα 8 του γηπέδου θα βρεθούν και περίπου 200 φίλοι των φιλοξενούμενων, με τα μέτρα τάξης να είναι «δρακόντεια» από χθες (23/9) και όσο βρίσκεται η αποστολή της Μακάμπι στη Θεσσαλονίκη.



Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θέλοντας να κάνουν το «βήμα» παραπάνω συγκριτικά με πέρσι.



Από μία απουσία για τις δύο ομάδες, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει στον τραυματία Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος θα επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τη διακοπή, καθώς υπέστη θλάση στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου.



Ο Ζλάτκο Λάζετιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον βασικό φορ Ίον Νικολαέσκου, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή μετά το χτύπημα που δέχτηκε στον αστράγαλο την Κυριακή (21/9) στο παιχνίδι πρωταθλήματος.



Τον αγώνα που θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 2 HD θα διευθύνει ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι, με βοηθούς τους Μπέιτινγκερ-Κοσλόφσκι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μπράουν.