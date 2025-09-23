Χιμένεθ: «Κερδίσαμε κυρίως λόγω της σοβαρότητάς μας στη μεσαία γραμμή»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ κατά την συνέντευξη τύπου, μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στη Μαρκό

Όλα όσα ανέφερε ο Ισπανός προπονητής μετά το σφύριγμα της λήξης.

Αναλυτικά:

"Εχουμε προβλήματα από τη μέση και μπροστά. Με εξαίρεση τον Μορόν, έχουμε πολλούς τραυματίες στις θέσεις της επίθεσης. Είναι ξεκάθαρο που υπάρχουν τα προβλήματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τον Μορόν και χρειαζόμστε όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους τραυματίες πίσω. Πέρα από αυτό. κερδίσαμε κυρίως λόγω της σοβαρότητάς μας στη μεσαία γραμμή. Ελπίζω σύντομα η απόδοσή μας επιθετικά να βελτιωθεί"

Για την συνέχεια και τις λύσεις που έχει:

"Χρειαζόμστε σπεσιαλίστες στα γκολ και δεν μπορούμε να είμαστε μόνο με τον Μορόν, ούτε να τον στρεσάρουμε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γκάμπριελ για την προσπάθεια που κάνει σε μία θέση που δενείναι η φυσική του. Τα γκολ είναι σημαντικά στο Κύπελλο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μην δέχεσαι γκολ. Υπάρχουν σημαντικά χαρακτηριστικά τεχνική κατάρτηση,ψυχολογία φυσική κατάσταση. Κάθε φορά που παίζεις με ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας, είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο κίνητρο. Γιατί; Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μπαίνουμε με χαμηλότερο κίνητρο και με χαμηλότερη ταχύτητα από άλλα ματς”.

Για την απόδοση των παικτών που πήραν απόψε ευκαιρίες:

“Οταν ένας παίκτης παίζει σε μία ομάδα με πολλές αλλαγές, θεωρεί τον εαυτό του ως δεύτερη επιλογή. Για να γίνει πρώτη επιλογή, πρέπει να το δείχνει όταν του δίνεται η ευκαιρία. Τέσσερις σημαντικοί παίκτες λείπουν λόγω τραυματισμού και θα μπορούσαν να παιξουν σε οποοιαδήποτε άλλη ομάδα. Είναι όμως μία μεγάλη ευκαιρία για τους νεαρούς ώστε να δείξουν ότι είναι σημαντικοί για την ομάδα"