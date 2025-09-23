Κριτική παικτών Άρη: Άπαντες νωθροί, παρά την νίκη

Αθανασιάδης 8: Άριστος κάτω από τα δοκάρια, έσωσε την εστία του με δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις
Φαντικά 7: Πήρε χρόνο συμμετοχής και ήταν ορεξάτος δημιουργικά, ανασταλτικά όμως παρουσίασε αρκετά θεματάκια
Φρίντεκ 6: Άκουσε τις περισσότερες παρατηρήσεις από τον Χιμένεθ. Δεν ήταν από τις καλές του βραδιές
Ρόουζ 8: Από τα πιο σταθερά του παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη
Σούντμπεργκ 8: Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στα στόπερ
Γαλανόπουλος 7: Θετικός ανασταλτικά, κάπως νωθρός στο δημιουργικό κομμάτι
Βοριαζίδης 8: Πολύ θετικός όσο αγωνίστηκε. Για άλλη μια φορά άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε, όμως ήταν άτυχος και αντικαταστάθηκε νωρίς
Νινγκ 6: Δεν έπεισε πολύ στα λεπτά που αγωνίστηκε.
Γιαννιώτας 7: Ο πιο ορεξάτος από όσους αγωνίστηκαν, φιλότιμος και σε κάθε φάση
Σίστο 6: Θέλει ακόμη δουλειά, όμως δείχνει να παλεύει για τις ευκαιρίες του
Μισεουί 8: Ο πιο επιδραστικός παίκτης του Άρη σε όσα παιχνίδια αγωνίζεται. Δίνει γκολ, φάσεις, βαθμούς
Αναπληρωματικοί:
Μορόν: Αγωνίστηκε λίγο, όμως έδωσε οντότητα στην επίθεση.
Ράτσιτς: Κολώνα στο κέντρο. Έδειξε όμως να μην μπαίνει στο 100% των απαιτήσεων του αγώνα.
Μόντσου: Βρώμικη δουλειά με πολλά τρεξίματα και αθόρυβες επεμβάσεις
Ντούντου: Από τους λίγους που μπορεί να προσφέρει ατομικές προσπάθειες στην ομάδα. Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί