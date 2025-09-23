Όρθια στο «Σαν Μαμές» με γκολ Ουναχί!

Η Χιρόνα πήρε πολύτιμο βαθμό στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-1), την ώρα που η Εσπανιόλ με γκολ στο 96ο λεπτό χάλασε το διπλό της Βαλένθια στην Βαρκελώνη (2-2).

Το πρώτο του σημαντικό αποτύπωμα στην La Liga άφησε ο Αζεντίν Ουναχί. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκό με εκπληκτικό τρόπο πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Χιρόνα, ανοίγοντας το σκορ στο «Σαν Μαμές» (9’, 0-1).

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο που προερχόταν από τρεις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, πίεσε αρκετά, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να γλιτώσει την ήττα από τέρμα του Χαουρεγκισάρ (48’).

Την ίδια ώρα στην Βαρκελώνη, η Βαλένθια προηγήθηκε δύο φορές στην έδρα της Εσπανιόλ με Ντανζούμα (15’) και Ούγο Δούρο (62’), όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν ισάριθμες φορές με Καμπρέρα (59’) και Χάβι Πουάδο (96’) για το τελικό 2-2.