Το γκολ του Μισεουί από το 15ο λεπτό χάρισε την δεύτερη νίκη στο κύπελλο για τον Άρη - Με 10 παίκτες η Μαρκό, μετά την αποβολή του Αυγερινού στο 80'

Άρης και Μαρκό ρίχτηκαν στη "μάχη" της 2ης στροφής της League phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, με τους κιτρινόμαυρους να προέρχονται από το εκτός έδρας τρίποντο στο Αγρίνιο και τους φιλοξενούμενους να έχουν μαζέψει 1 βαθμό απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πιο "ζεστά" στο ματς και πίεσαν ασφυκτικά την αντίπαλό τους, με το πρέσσινγκ να αποδίδει και τον Μισεουϊ να τρυπώνει στην μικρή περιοχή και να εκμεταλλεύεται το λάθος του Αυγερινού για το 1-0 στο 15΄.

Η συνέχεια σίγουρα δεν άρεσε στον Μανόλο Χιμένεθ, με τους παίκτες του να ...παρα-χαλαρώνουν και την Μαρκό να βγαίνει μπροστά, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με Παυλίδη και Κυριακίδη και τον Αθανασιάδη να σώζει την εστία του.

Στο δεύτερο μέρος η Μαρκό πάλεψε, όμως δεν κατάφερε να βρει τους διαδρόμους στο τρανζίσιον, απέναντι σε έναν Άρη νωθρό και χαλαρό, κάτι που προφανώς και προσπάθησε - αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει ο Μανόλο Χιμένεθ.

Χωρίς τις πολλές φάσεις, αλλά με πολύ ξύλο, το παιχνίδι γίνονταν χειρότερο όσο περνούσαν τα λεπτά. Με αποκορύφωμα την αποβολή του Αυγερινού στο 80' για χέρι εκτός περιοχής. Μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα ο Άρης δεν απείλησε, πράγμα που οδήγησε στον περαιτέρω εκνευρισμό του Χιμένεθ και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το 1-0 του πρώτου μέρους.

Ο Άρης δεν κρατά τίποτε παραπάνω από τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, που τον διατηρούν πρώτο και κοιτάζει ήδη το επόμενο, απέναντι στο Αιγάλεω.

Από την άλλη η Μαρκό κρατάει την καλή εμφάνιση και τον μαχητικό χαρακτήρα και συνεχίζει την δική της πορεία σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Σίστο, Μισεουί.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Σμάλης, Στάμου, Μίλερ, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Τσακνής, Μπουσάι, Οικονομίδης.