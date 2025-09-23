ΑΕΚ: Οι σκέψεις Νίκολιτς εν όψει Παναιτωλικού και τα δυο… ζητούμενα

Η ΑΕΚ κάνει στροφή στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και επικεντρώνεται στη μάχη της Τετάρτης (24/9) με τον Παναιτωλικό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, για την 2η αγωνιστική της League Phase (σέντρα στις 19:00, Cosmote Sport 3 HD).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, θέλει αφενός να επιστρέψει στις νίκες μετά την γκέλα της Κυριακής στο AEL FC Arena (1-1 με την ΑΕΛ Novibet) και αφετέρου, να πετύχει το 2/2 στον θεσμό του Κυπέλλου. Θυμίζουμε, πως στην πρεμιέρα οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει 0-1 του Αιγάλεω χάρη σε τέρμα του Φραντζί Πιερό και αυτό που θα επιχειρήσουν αύριο είναι να πετύχουν δεύτερη σερί νίκη προκειμένου να κάνουν ένα ακόμα βήμα πρόκρισης. Προφανώς ο Παναιτωλικός είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή κάτι που επισήμανε και ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές του. Οι Αγρινιώτες, έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μάλιστα στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς προέρχονται από την ισοπαλία που πήραν στην Τούμπα στο ματς με τον ΠΑΟΚ παίζοντας με παίκτη λιγότερο ενώ στο Κύπελλο ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους με ήττα, αφού έχασαν εντός έδρας 0-1 από τον Άρη.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει στο καθιερωμένο rotation και να δούμε μια σύνθεση με αρκετές αλλαγές. Ο Μπρινιόλι, που είναι ο τερματοφύλακας Κυπέλλου, θα καθίσει κάτω από την εστία, οι Βιντα-Χρυσόπουλος θα είναι στην άμυνα και οι Οντουμπάτζο-Πενράις στα άκρα. Στον άξονα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι Γκρούγιτς-Λιούμπισιτς, οι Καλοσκάμης-Ζοάο Μάριο στις πλευρές και πιθανότατα, ο Μάνταλος πίσω απο τον Πιερό. Δεν μπορούμε πάντως να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να πάρει φανέλα βασικού ο Ελίασον αντί του Μάνταλου που σημαίνει πως ο Ζοάο Μάριο θα έρθει εσωτερικά και ο Σουηδός εξτρέμ θα παει στα δεξιά.

Θυμίζουμε πως εκτός μάχης έχει τεθεί ο Ζίνι που αναμένεται να επιστρέψει πιθανότατα μετά τη διακοπή ενώ οι Περέιρα-Γκατσίνοβιτς, που ακολούθησαν πρόγραμμα στο γυμναστήριο, όπως φαίνεται στα παρακάτω πλάνα που έδωσε η ΑΕΚ στη δημοσιότητα, ανεβάζουν σιγά σιγά ρυθμούς...