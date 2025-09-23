Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για τη Μακάμπι - Οι «εκλεκτοί» του Λουτσέσκου (pic)

Άπαντες παρόντες για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 19:45), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του πλην του τραυματία Δημήτρη Πέλκα.

Η στιγμή της «πρεμιέρας» της League Phase του Europa League έφτασε για τον Δικέφαλο, ο οποίος θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην εν λόγω διοργάνωση.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, όπως δήλωσε και στη συνέντευξη Τύπου, υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του πλην του τραυματία Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος υπέστη θλάση και θα επιστρέψει μετά την επερχόμενη διακοπή.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα , Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Κωνσταντέλιας , Ιβανούσετς , Τάισον , Χατσίδης , Α.Ζίβκοβιτς , Ντεσπόντοφ , Τσάλοφ , Γιακουμάκης .

