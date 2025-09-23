ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς αποκάλυψε το αγαπημένο του «κιτρινόμαυρο» σύνθημα και το τραγούδησε στα Ελληνικά! (vid)

Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να βρίσκεται μόλις λίγους μήνες στο τιμόνι της τεχνικός ηγεσίας της ΑΕΚ όμως έχει αποκτήσει ήδη ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την «κιτρινόμαυρη» εξέδρα...

Ο ίδιος μάλιστα έχει γίνει ήδη σύνθημα στα χείλη των φίλων της Ενωσης και τωρα ήρθε η ωρα να αποκαλύψει το δικό του αγαπημένο «κιτρινόμαυρο» σύνθημα στο «Challenge Time» του ΟΠΑΠ με τη Λίλα Κουντουριώτη. Το αγαπημένο του σύνθημα λοιπόν, δεν ειναι αλλο απο το γνωστό: «Γιατί μονάχα, αυτή η ΟΜΑΔΑ, μου ομορφαίνει τη ζωή...»! Το οποίο μάλιστα το τραγουδησε στα Ελληνικά. Δειτε το απολαυστικό βίντεο: