ΑΕΚ: Το χρώμα του βασικού χορηγού στη φανέλα προσαρμόζεται στα… κιτρινόμαυρα (vid)

Η μεγάλη αλλαγή, την οποία οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν ζητήσει και περίμεναν πως και πως είναι γεγονός! Καθώς, το χρώμα του βασικού χορηγού στη φανέλα προσαρμόζεται στα… κιτρινόμαυρα...

Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα πάγιο αίτημα πολλών φίλων της Ένωσης οι οποίοι εδώ και χρόνια ζητούσαν να αλλάξουν τα χρώματα του βασικού χορηγού της ομάδας «Πάμε Στοίχημα» στις εμφανίσεις. Αυτό το αίτημα όπως φαίνεται είχε σύμμαχο τη διοίκηση η οποία προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις με την πλευρά του ΟΠΑΠ και πλέον έφτασε αυτή η στιγμή που όλοι περίμεναν: Το λογότυπο του «Πάμε Στοίχημα» στο κέντρο των εμφανίσεων αλλάζει και προσαρμόζεται στα χρώματα της ΑΕΚ.

Αυτός είναι και ο λόγος του περιεχομένου από το βίντεο της ΑΕΚ και του «Πάμε Στοίχημα» με τον Πέτρο Μάνταλο να μιλάει στους συμπαίκτες τους στα αποδυτήρια. Πλέον από την Πέμπτη αναμένεται να έχουμε την επίσημη παρουσίαση του νέου λογότυπου το οποίο όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον...