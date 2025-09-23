Ουκρανική ιστοσελίδα για Ρεμπρόφ: «Μένει στην Εθνική μέχρι το τέλος των προκριματικών»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη χώρα του 51χρονου τεχνικού, θα συνεχίσει να είναι προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας μέχρι το τέλος των προκριματικών.

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι στην κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την τεχνική του ηγεσία. Ο 51χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ουκρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, όντας τεχνικός της Εθνικής ομάδας της χώρας του.

Οι προσπάθειες που γίνονται για να βρεθεί λύση, δε φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα, τουλάχιστον όπως υποστηρίζει δημοσίευμα στη χώρα του Ρεμπρόφ. Η ιστοσελίδα sport.ua, φιλοξενεί ρεπορτάζ στο οποίο τονίζεται πως ο παλαίμαχος άσος θα μείνει στον πάγκο της Ουκρανίας μέχρι το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το τελευταίο ματς είναι με την Ισλανδία στις 16 Νοεμβρίου.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Βίκτορ Βάτσκο, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ θα παραμείνει στην Εθνική ομάδα μέχρι το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Παναθηναϊκός από την Ελλάδα όντως ενδιαφέρεται για τον Ουκρανό Ομοσπονδιακό, όμως έχει ξεκαθαριστεί πως ο Ρεμπρόφ δε φεύγει απ’ την Εθνική αυτή τη στιγμή.

Ο κόουτς ονειρεύεται να οδηγήσει την Ουκρανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι αφοσιωμένος στο στόχο. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού προς το παρόν δε θα έχουν επιτυχία».