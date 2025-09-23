Λεβαδειακός: Χωρίς Μπάλτσι και Βέρμπιτς κόντρα στην ΑΕΛ

Έτοιμος για το ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην ΑΕΛ είναι ο Λεβαδειακός, με τους τραυματίες Βερμπιτς και Μπάλτσι να μένουν εκτός.

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακό, πριν η αποστολή αναχωρήσει για την πόλη της Λάρισας, ενόψει της αυριανής (24/9, 19:00) αναμέτρησης με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε τους εξής ποδοσφαιριστές: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.