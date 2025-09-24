Μαρέσκα: «Η ζωή του παίκτη δεν είναι δύσκολη, δύσκολη ζωή ήταν του πατέρα μου που ήταν 50 χρόνια ψαράς»

Ο τεχνικός της Τσέλσι μίλησε για το πόσο φυσική είναι η ζωή ανθρώπων που παλεύουν εκτός γηπέδου και έριξε το «καρφί» τους για τους ποδοσφαιριστές.

Ο Ιταλός προπονητής των «Μπλε» σημείωσε πως οι ποδοσφαιριστές του δεν έχουν δύσκολη ζωή λέγοντας την ιστορία του πατέρα του που ήταν ψαράς εδώ και 50 χρόνια.

Τα λόγια του Μαρέσκα

«Ο πατέρας μου είναι 75 ετών και εδώ και 50 χρόνια ήταν ψαράς, δουλεύοντας από τις 2 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Αυτό είναι δύσκολο στη ζωή, όχι για έναν παίκτη, με τον τρόπο που εργάζονται. Έχω βρεθεί στην κατάσταση του Ραχίμ και του Άξελ ως παίκτης. Σίγουρα, ξέρω ότι δεν είναι το καλύτερο συναίσθημα για έναν παίκτη επειδή θέλεις να προπονηθείς, θέλεις να παίξεις. Ξέρω ότι ο σύλλογος τους δίνει την ευκαιρία να δουλέψουν με τον σωστό τρόπο.

Δεν είναι μόνο η Τσέλσι, είναι οποιοσδήποτε σύλλογος στον κόσμο. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι σε Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Βραζιλία συμβαίνουν αυτά. Όταν για οποιονδήποτε λόγο ο σύλλογος και ο παίκτης δεν βρίσκουν λύση, δίνεις στον παίκτη όλα τα εργαλεία για να κάνει την προπόνηση, τα πάντα».