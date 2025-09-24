Η Ρόμα ύψωσε «τείχος - ρεκόρ» για το 2025

Καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη δεν αμύνεται όπως οι «Τζιαλορόσι», αφού πέτυχαν το 14ο clean sheet στο ντέρμπι με τη Λάτσιο.

Η Ρόμα το 2025 δείχνει να έχει βρει τη δική της ταυτότητα. Έχει ατσάλινη άμυνα και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα παιχνίδια. Στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Λάτσιο, οι «τζιαλορόσι» πέτυχαν το 14ο clean sheet μέσα στην χρονιά, ένα νούμερο που δεν συναντάται σε καμία άλλη ομάδα της Ευρώπης.

Ο Γκασπερίνι βλέπει την ομάδα του να παρουσιάζει συνοχή, πειθαρχία και μια αμυντική συνέπεια.

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά ρεκόρ και οι οπαδοί ονειρεύονται ακόμη περισσότερα, με τη Ρόμα να δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει τους μεγάλους στόχους της.