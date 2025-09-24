Τα μυθικά επιτεύγματα του Σαλάχ δεν ήταν αρκετά

Μπορεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ να έκανε την περασμένη σεζόν πράγματα και θαύματα στην Αγγλία, αλλά δεν ήταν αρκετά ώστε να του δώσουν μια πιο υψηλή θέση στην Χρυσή Μπάλα.

Ο Αιγύπτιος παίκτης της Λίβερπουλ τα έκανε όλα άψογα στην Premier League για την ομάδα του και βοήθησε τα μέγιστα να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ωστόσο τα όσα έκανε δεν ήταν αρκετά για να ξεπεράσει τους Ουσμάν Ντεμπελέ Λαμίν Γιαμάλ και Βιτίνια στην κατάταξη.

Τα επιτεύγματα του Σαλάχ:

Κατάκτηση Premier League

Χρυσό Παπούτσι στην Premier League

Καλύτερος Play Maker του Αγγλικού Πρωταθλήματος

Καλύτερος παίκτης του Αγγλικού Πρωταθλήματος

Παίκτης της χρονιάς στα PFA

57 συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ) για το 24-25