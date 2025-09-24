Τα μυθικά επιτεύγματα του Σαλάχ δεν ήταν αρκετά

Ο Αιγύπτιος παίκτης της Λίβερπουλ τα έκανε όλα άψογα στην Premier League για την ομάδα του και βοήθησε τα μέγιστα να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Ωστόσο τα όσα έκανε δεν ήταν αρκετά για να ξεπεράσει τους Ουσμάν Ντεμπελέ Λαμίν Γιαμάλ και Βιτίνια στην κατάταξη.
Τα επιτεύγματα του Σαλάχ:
Κατάκτηση Premier League
Χρυσό Παπούτσι στην Premier League
Καλύτερος Play Maker του Αγγλικού Πρωταθλήματος
Καλύτερος παίκτης του Αγγλικού Πρωταθλήματος
Παίκτης της χρονιάς στα PFA
57 συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ) για το 24-25