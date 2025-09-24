Κλαούντια Ρίτσο: Η 23χρονη που ανέλαβε την προεδρία της Τερνάνα

Μια νέα σελίδα άνοιξε για την Τερνάνα, καθώς η μόλις 23 ετών Κλαούντια Ρίτσο ανέλαβε τα ηνία της ιταλικής ομάδας που αγωνίζεται στη Serie C.

Η νεαρή πρόεδρος είναι κόρη του επιχειρηματία Τζιάν Λουίτζι Ρίτσο, επικεφαλής του «Villa Claudia Group», ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και διαθέτει δύο κλινικές σε Ρώμη και Συρακούσες.

Στο διοικητικό της έργο, η Ρίτσο δεν θα είναι μόνη, καθώς δίπλα της θα βρεθούν δύο έμπειρα στελέχη

Πρόκειται για τους Μάσιμο Φερέρο, πρώην ισχυρός άνδρας της Σαμπντόρια, και την Τιζιάνα Πούκι, η οποία θα έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του συλλόγου.

Η Κλαούντια Ρίτσο τόνισε:

«Αγαπώ το ποδόσφαιρο από μικρή και όταν προέκυψε αυτή η πρόκληση, την είδα σαν μια τεράστια ευκαιρία. Θέλω να με θυμούνται ως μια γυναίκα που πράττει και όχι απλώς υπόσχεται».