«Καλύτερα να πήγαινε στη Νιούκαστλ ο Σέσκο»

Ο Σλοβένος επιθετικός Μπέντζαμιν Σέσκο αποφάσισε το καλοκαίρι να αφήσει την Λειψία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απορρίπτοντας την πρόταση της Νιούκαστλ.

Ωστόσο, στην πατρίδα του δεν λείπουν οι φωνές που θεωρούν πως έκανε λάθος επιλογή.

Ο σχολιαστής και αναλυτής Τίνε Ζουπάν, μιλώντας στη RTVSLO, εξήγησε πως το στιλ παιχνιδιού της Νιούκαστλ θα ταίριαζε περισσότερο στα χαρακτηριστικά του Σέσκο.

«Η Νιούκαστλ παίζει πιο άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο, κάτι που ταιριάζει στο παιχνίδι που είχε στη Λειψία. Η Γιουνάιτεντ είναι πιο κατοχική με τον Αμορίμ, κάτι που δεν του αφήνει τον χώρο που χρειάζεται. Το ίδιο πρόβλημα είχε πέρσι και ο Χόιλουντ, που πολλές φορές δεν έβρισκε ούτε μία τελική στην εστία».