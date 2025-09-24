Οι κορυφαίες στο ποδόσφαιρο Γυναικών εν Ελλάδι

Στη 44η τελετή του ΠΣΑΠΠ (22/9), βραβεύτηκαν όλες οι κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της Α' Γυναικών της σεζόν 2024-2025.

Ο ΠΣΑΠΠ τίμησε τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της σεζόν 2024-2025 απονέμοντας τους τα αντίστοιχα βραβεία.

Παράλληλα έγιναν ειδικές βραβεύσει στη Δανάη Σιδηρά από τον Αντώνη Πριόνα, η οποία αν και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση θα παραμείνει στο team του ΟΦΗ ως team manager και στη Χριστιάννα Κιάμου από τον Τάσο Τασιόπουλο.

Οι βραβεύσεις της Α' κατηγορίας του ποδοσφαίρου Γυναικών

Η καλύτερη τερματοφύλακας: Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ)

Η καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια: Δέσποινα Χατζηνικολάου (ΑΕΚ)

Η καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια: Ματίνα Νταρζάνου (Παναθηναϊκός)

Η πρώτη σκόρερ: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Η καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

Ειδική βράβευση: Δανάη Σιδηρά και Χριστιάννα Κιάμου

Ο καλύτερος προπονητής: Νίκος Κωτσοβός (AEK)